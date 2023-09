José De Cauwer ziet grote gevolgen voor de toekomst na opofferingen van De Lie voor Van Aert

Arnaud De Lie offerde zich op het EK op voor Wout van Aert. Maar moesten de rollen niet omgedraaid worden?

Arnaud De Lie voelde zich tijdens de koers niet helemaal top en besloot zich dan maar op te offeren voor Wout van Aert op de laatste beklimming van de VAM-berg. Maar de jonge Belg reed misschien wel de beste beklimming van iedereen.

Volgens José De Cauwer was de keuze voor Van Aert er een van respect door De Lie. "Achteraf bekeken, wat altijd makkelijk is, zou je zeggen: draai de rollen om", zegt hij bij Sporza.

Maar in de toekomst zal De Lie, die steeds meer aan status wint, zich wellicht minder geneigd voelen om zich op te offeren voor Van Aert, denkt De Cauwer. "Het was een van de laatste keren is dat De Lie zo zal werken voor Van Aert."