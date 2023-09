Thijs Zonneveld begrijpt niets van mogelijke fusie: "Ze hebben Remco Evenepoel niet nodig"

Ook de Nederlandse analist Thijs Zonneveld stelt zich vragen over de mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. Hij ziet vooral voordelen voor Soudal Quick-Step.

"Dit had ik echt niet zien aankomen", zegt Zonneveld in zijn podcast In het Wiel. "Ik heb zelf natuurlijk ook even rondgebeld en het lijkt er inderdaad op dat het een zeer serieuze optie is. Het ligt echt op tafel."

Volgens Zonneveld is het vooral voor Soudal Quick-Step een voordeel om te fuseren. "Lefevere wil van zijn ploeg en de aandelen af, dus voor hem lijkt het een zeer logische en gewenste zet. En Soudal Quick-Step heeft de laatste weken enorm weinig renners gecontracteerd of laten bijtekenen. Vanuit het oogpunt van Lefevere begrijp ik het dus wel."

"Voor Evenepoel is het eigenlijk ook wel lekker als de twee ploegen gaan fuseren. Dat kopmanschap in grote rondes wordt dan natuurlijk wel lastig. Maar hij wil graag betere begeleiding, betere voedingsschema's..."

Evenepoel niet nodig

Maar vanuit het standpunt van Jumbo-Visma snapt Zonneveld de mogelijke fusie niet. " Het zijn twee totaal verschillende ploegen. Jumbo-Visma is de beste wielerploeg ter wereld. Alles lukt daar."

"Een renner als Evenepoel hebben ze niet onwijs hard nodig. Leuk voor erbij. Een beetje als Paris Saint-Germain dat nog een rechtsbuiten koopt. Alle andere renners van Soudal Quick-Step zijn goed, maar niet beter dan die van Jumbo-Visma. Hoe ga je dat inpassen?"