Wat met Remco Evenepoel na de mogelijke fusie? Dit zijn zijn opties

Sinds zondagavond doet het gerucht van een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step de ronde. De sportieve leiding zal vooral dan onder Jumbo-Visma komen te liggen. Een serieuze bom en wat met Remco Evenepoel? Mogelijk duiken de geruchten rond INEOS Grenadiers zo opnieuw op.

Officieel is er geen fusie tussen beide teams, maar als die werkelijkheid wordt, zal het nieuwe team voor heel wat renners een oplossing moeten zoeken. Jumbo-Visma telt voor volgend seizoen momenteel 27 renners onder contract. Bij Soudal Quick-Step zijn dat er 23. Samen is dat 50, wat veel meer dan 30 is.

Bij een fusie zal een van de 2 ploegen zijn licentie moeten verkopen (wellicht zal dat dan Soudal Quick-Step worden). De renners die dan onder het contract van de verkopende partij stonden, mogen dan volledig vrij een nieuw team kiezen. Hun team waar ze een contract hadden, hield immers op te bestaan.

STAPT EVENEPOEL MEE IN DE FUSIE?

Voor de renners van de verkopende partij zijn er dan 2 opties: een volledig nieuw team of naar het nieuw gevormde team als ze zich in het nieuwe project kunnen vinden. Al zijn er niet zo veel plaatsen bij Soudal Quick-Step en vooral bij Jumbo-Visma niet meer over. Als die fusie er komt, zal het per renner dus afwachten worden wat ze zullen doen.

Zo zal er over Remco Evenepoel veel gespeculeerd worden, als de fusie werkelijkheid wordt. Het is dan de vraag wat hij zal doen. Als hij in het project gelooft en hij de professionele begeleiding ziet die hij wil hebben, dan zal het team nog een extra topper in de grote rondes hebben.

GAAT EVENEPOEL DAN TOCH NAAR INEOS GRENADIERS

Maar het kan ook zijn dat Evenepoel een ander team kiest en dan duikt mogelijk INEOS Grenadiers opnieuw op. Het team heeft voor 2024 nog altijd slechts 15 renners onder contract. Bij een mogelijke fusie kan Evenepoel dus perfect naar daar en hij kan daarbij enkele ploegmaats van Soudal Quick-Step meenemen.

Het lijkt wel of het Britse team via radio peloton van de fusieplannen al weet had en het zich daarop al aan het voorbereiden is. En met de komst van Evenepoel en enkele ploegmaats zou INEOS Grenadiers opnieuw een heel sterk blok in de grote rondes kunnen worden.