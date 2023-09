🎥 Chris Froome zorgt met ASMR-geluiden voor het gekste wielerfilmpje van het jaar

Chris Froome is blijkbaar van alle markten thuis. Zo pakte hij via de sociale media uit met misschien wel het gekste filmpje met een fiets aller tijden.

De gewezen meervoudig Tourwinnaar Chris Froome heeft op de sociale media uitgepakt met een geniaal fillmpje. Het is een parodie en kan ook meteen als een reclamecampagne gelden.

Wielermerk Factor

Nadat er een ASMR-filmpje gemaakt werd als commercial voor Bentley is de Engelsman aan de slag gegaan met zijn eigen campagne. En dat is er eentje voor fietsproducent Factor.

Een en ander zorgt voor een geinig effect, want een fiets werkt natuurlijk niet altijd even goed als het gaat over fijnvoelige geluiden om rust te brengen. Het resultaat kan je hier vinden.