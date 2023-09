Het grand-cruseizoen van Lotte Kopecky: het onwaarschijnlijke jaar met een beperkt aantal koersdagen

Het wegseizoen zit er voor Lotte Kopecky op. 2023 was een fenomenaal jaar voor haar. Ondanks de privéproblemen behaalde ze tal van overwinningen en pakte ze verschillende medailles op EK's en WK's.

14 zeges (exclusief de ploegentijdrit in de Thüringen Ladies Tour), 27 podiumplaatsen en 35 top 10-plaatsen. En dat op amper 40 koersdagen. Tel daar ook nog eens haar medailles uit het het baanwielrennen erbij en het indrukwekkende seizoen van Lotte Kopecky wordt nog indrukwekkender.

Nochtans was het op privévlak geen gemakkelijk jaar voor Kopecky. Ze brak met haar vriend en coach en bovendien stapte haar broer in de aanloop naar Nokere Koerse uit het leven.

Die tegenslagen zette Kopecky echter in positieve energie om. Het voorjaar domineerde ze met zeges in de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen. Telkens won ze na een indrukwekkende solo. Daarvoor had ze ook al op het EK baanwielrennen geoogst. Ze verlengde haar titel in de afvalling en pakte brons in het omnium.

© photonews

Kopecky bleef nadien op haar elan doorgaan. Ze schreef de Thüringen Ladies Tour op haar naam en ter voorbereiding op de Tour de France Femmes reed ze ook enkele wedstrijden bij de junioren, waar ze telkens in de top 5 eindigde. Tussendoor had ze de dubbel op het BK gepakt.

Vanaf de Tour zagen we een nog dominantere Kopecky. Ze won rit 1 na een knappe solo en nadien eindigde ze in bijna elke rit op het podium. Kopecky eindigde zo 2e in de Tour en pakte ook nog eens het groen.

© photonews

Zo was Kopecky de topfavoriete op het WK in Glasgow. Eerst verlengde ze haar wereldtitel in de afvalling en won ze goud in de puntenkoers. Ook pakte ze brons in het omnium. Op de weg viel er nauwelijks iets te beginnen tegen haar. Ze reed al haar concurrentes eraf en werd na een solo wereldkampioene op de weg.

Voor Kopecky was het WK in Glasgow de ultieme bekroning van 2023. In haar regenboogtrui won ze nog de Simac Ladies Tour en pakte ze op het EK in Drenthe ook nog brons.