Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) reageert op geruchten: "Dat is niet correct"

Sinds zondagavond doen er geruchten rond over een mogelijke fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Primoz Roglic wordt daarbij aan een vertrek gelinkt.

Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step zouden aan een fusie werken, volgens WielerFlits al vanaf 2024. In die superploeg zouden met Evenepoel, Vingegaard, Roglic, Kuss en Van Aert plots heel veel kopmannen zitten.

Daardoor werd Roglic, die eind oktober 34 wordt, gelinkt aan een vertrek bij Jumbo-Visma. Onder meer Lidl-Trek en INEOS Grenadiers werden al als nieuw team genoemd. Maar volgens Merijn Zeeman is daar niets van aan.

"Dat is nieuws voor mij, dus het is niet correct", zei hij bij GCN. "We zijn bezig met een team voor de lange termijn en daar is hij (Roglic, nvdr.) onderdeel van", zei Zeeman eerder al. De Sloveen, die nog tot eind 2025 onder contract ligt bij Jumbo-Visma, lijkt daar dus voorlopig ook te blijven.