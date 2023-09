Waarom Wout Van Aert en Arnaud De Lie op het EK beter de rollen hadden omgedraaid

Wout Van Aert en Arnaud De Lie waren op het EK in Drenthe de kopmannen. Uiteindelijk reed De Lie ook in dienst van Van Aert. Het leverde hen een zilveren medaille op, maar een andere rolverdeling had voor een ander resultaat kunnen gezorgd hebben.

Het plan van België op het EK in Drenthe was om de kopmannen zo goed mogelijk naar de finale te brengen en dat lukte. In de laatste 2 ronden was het de bedoeling dat kopmannen Wout Van Aert en Arnaud De Lie met elkaar zouden praten. Daar gaf die laatste aan dat hij voor Van Aert wou werken.

In de finale reed Christophe Laporte uit een elitegroepje met ook Van Aert en De Lie weg. De Lie leidde de achtervolging en op de VAM-berg bracht hij met een ultieme aanval Van Aert nog in stelling om nog Europees kampioen te worden. Van Aert sprintte vlot naar het wiel van Laporte, maar raakte er niet meer over. Zo werd het zilver voor België.

Stel dat Van Aert de rol van De Lie zou vervuld hebben, dan was Laporte op de VAM-berg ook nog binnen schot. Bij een versnelling van Van Aert had De Lie kunnen overgenomen hebben. Gezien zijn vorm van de dag had hij het wellicht wel afgemaakt. Al zullen we dat nooit met zekerheid kunnen weten.

ARNAUD DE LIE IN SUPERVORM

De Lie gaf alles in de achtervolging op Laporte en op de VAM-berg had hij nog een stevige versnelling in de benen. Enkel Van Aert en Olav Kooij konden hem nog volgen. Toen Van Aert overnam, kon De Lie nog aanklampen en uiteindelijk werd hij op een seconde 4e. Gezien zijn inspanningen voordien, is dat indrukwekkend en het toonde dat hij nog over heel wat krachten beschikte.

Ook is er de vorm waarmee De Lie de jongste weken rijdt. In Québec pakte hij met een machtige sprint bergop uit. Zo rolde hij iedereen van achteren uit op, om zijn 1e WorldTour-zege te pakken. Bij de terugreis werd hij door de airco van het vliegtuig licht verkouden, maar op het EK was hij daar duidelijk van hersteld.