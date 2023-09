Ex-wereldkampioen erg streng voor ambities Remco Evenepoel: "Hij probeert te veranderen wat genetisch verkeerd is"

De ambities van Remco Evenepoel gaan uit naar allerlei soorten wedstrijden. Een ex-wereldkampioen is van mening dat hij het rondewerk beter kan laten voor wat het is.

In het Portugese O Jogo sprak Rui Costa over zijn goede band met Remco Evenepoel en hoe hij 'm bewondert. Anderzijds vindt de renner van Intermarché-Circus-Wanty niet dat alle keuzes van Evenepoel de juiste zijn. "Ik heb tegen mijn ploegmaats gezegd dat ik denk dat hij een renner is voor de klassiekers en voor de eendagskoersen."

MOEILIJKE ZAAK VOOR EVENEPOEL TEGEN JUMBO'S EN POGACAR

Rui Costa vreest dat het hoogste succes voor Remco Evenepoel niet weggelegd is in de grote ronden. "Het zal moeilijk zijn om op te kunnen tegen Roglic, Vingegaard of Pogacar. Ik ga mezelf niet identificeren als zijn gelijke, want ik ben niet zoals hij, maar ik heb wel ervaren wat hij probeert te doen."

"Hij probeert te veranderen wat genetisch verkeerd is", is de veteraan streng en herkent hij dat dus uit de jongere jaren van zijn eigen carrière. "Ik was een uitstekende renner voor koersen van één week of één dag en ik wilde alles inzetten op de grote ronden. Dat was heel moeilijk."