Johan Bruyneel spreekt uit ervaring: "Ik was een indringer, een boeman"

De mogelijke fusie van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step of de mogelijke overname door Jumbo-Visma blijft voor beroering zorgen. Voor Johan Bruyneel roept het herinneringen op naar 2011.

In 2012 maakte Johan Bruyneel de fusie mee tussen Radioshack, waar hij in 2010 en 2011 algemeen manager was, en het Luxemburgse Leopard. Die fusie noemt Bruyneel echter een regelrechte ramp, ook al konden ze alles goed regelen met personeel en extra renners.

Vooral op persoonlijk vlak, met bijvoorbeeld de Schleck-broers en Fabian Cancellara, die alles op hun eigen manier deden, botste het. "Toen ik binnenkwam, was ik een indringer, een boeman. De man die hun ploeg kwam afpakken", zegt Bruyneel bij Het Nieuwsblad.

Bruyneel wees hen erop dat nieuwe bazen ook nieuwe wetten maken én dat de ploeg van Bruyneel 15 miljoen euro aan sponsors meebracht. "Maar dat ging er allemaal niet in."