Kiest Patrick Lefevere wel de goede partner? Fusie voorgesteld met nog een andere ploeg voor Soudal Quick-Step

Wat er ook al dan niet van de fusieplannen aan is, Patrick Lefevere staat voor een belangrijke beslissing. Eentje die de toekomst van zijn ploeg vorm kan geven.

Velen hebben zich al uitgelaten over het eventuele samengaan met Jumbo-Visma. Ook ex-renner Cyrille Guimard heeft daar een heldere mening over. "Na een fusie tussen twee ploegen zijn er altijd zaken die mathematisch en financieel moeilijk liggen", waarschuwt de Fransman in een gesprek met Cyclism'Actu.

Guimard wijst op het aantal renners dat al vastligt. "Het zou minder ingewikkeld zijn moest er samengegaan worden met INEOS Grenadiers, dat niet meer dan vijftien renners onder contract liggen heeft voor volgend seizoen. Persoonlijk heb ik het moeilijk om te geloven in een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step."

FUSIE INEOS EN SOUDAL QUICK-STEP LOGISCHER

Hij komt met een ander voorstel, dat de wielerwereld evengoed op zijn kop zou zetten. "Ik vind een fusie tussen INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step, twee ploegen die niet echt meer op kruissnelheid zijn, meer legitiem en ook logischer."