Teken aan de wand? 'Soudal Quick-Step wacht niet op Jumbo-Visma voor start nieuwe seizoen'

De geruchten over een fusie met Jumbo-Visma blijven het wielernieuws domineren, maar bij Soudal Quick-Step kijken ze toch al vooruit naar het nieuwe seizoen. En dat komt er al snel aan.

Of de fusie er nu wel of niet komt, bij Soudal Quick-Step zullen ze op 9 oktober al het nieuwe seizoen voorbereiden in de gebouwen van sponsor Soudal, dat meldt Het Nieuwsblad. Dat is amper twee dagen na de Ronde van Lombardije.

Alle renners die in 2024 onder contract staan bij Soudal Quick-Step zullen aanwezig zijn, dus ook Remco Evenepoel en zijn nieuwe meesterknecht Mikel Landa. De geruchten over de fusie spelen geen rol in het effectief doorgaan van de samenkomst.

Want op 9 oktober zullen de nieuwe renners onder meer hun nieuwe kleren en fiets passen en zullen ook de eerste plannen gemaakt worden voor de wedstrijdprogramma's. Al hoopt iedereen dat er tegen dan meer duidelijkheid zal zijn over de mogelijke fusie met Jumbo-Visma.