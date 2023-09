Thomas De Gendt lacht met INEOS Grenadiers en heeft bijzonder voorstel klaar

INEOS Grenadiers is koortsachtig op zoek naar een ronderenner. Er vielen de voorbije dagen al heel wat namen.

Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Primoz Roglic. INEOS Grenadiers is wanhopig op zoek naar een klassementsrenner om een grote ronde mee te winnen.

Een eigen renner laten doorgroeien, daar zijn ze bij de Engelse wielerploeg alvast niet mee bezig. Ze willen een topper met een staat van dienst binnenhalen.

Op Twitter laat Thomas De Gendt weten dat hij geïnteresseerd is. “Voor een paar miljoen wil ik nog wel eens voor een klassement in een grote ronde gaan”, grapt hij.

Al voegt hij er wel aan toe dat succes niet gegarandeerd is en dat er geen terugbetalingen worden gedaan. Laat ons zeggen dat INEOS wellicht geen interesse toont in onze landgenoot.

De Gendt reed zich op de Stelvio in 2012 in de kijker en pakte toen de derde plaats in de Giro. Erna focuste hij zich op ritzeges. Zo won hij nog twee ritten in de Tour de France en de Giro en eentje in de Vuelta.