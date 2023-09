CEO van Lotto Dstny slaat mea culpa: "Heb spijt dat het zo gelopen is"

Hoe de toekomst van Caleb Ewan bij Lotto Dstny eruit zal zien, is nog altijd niet duidelijk. Maar CEO Stéphane Heulot heeft wel spijt van enkele uitspraken.

De relatie tussen Caleb Ewan en Lotto Dstny is sinds de Tour verzuurd. De Australiër stapte uit de koers terwijl enkele ploegmaats op dat moment op hem hadden gewacht. CEO Heulot was toen erg kritisch voor Ewan.

De toekomst van Ewan bij de ploeg was meteen onzeker, maar de Australiër heeft ook nog een contract tot eind 2024. "We zijn in gesprek met Caleb en zijn makelaar over hoe we hem kunnen helpen. Caleb heeft talent, maar nu komt dat niet tot uiting", zegt Heulot bij HLN.

Maar Heulot beseft ook dat enkele uitspraken over Ewan niet handig waren. Hij beseft dan ook dat hij de zaken beter intern had besproken dan in de media. "Ik heb dan ook spijt dat het zo is gelopen", zegt Heulot nog.