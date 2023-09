Iljo Keisse heeft duidelijke boodschap over Patrick Lefevere in fusiedossier

Het zijn vreemde momenten bij Soudal-QuickStep. Alles wordt momenteel overschaduwd door de fusiegeruchten.

Geen renner of personeelslid van Soudal-QuickStep kan buiten komen zonder dat hij of zij aangesproken wordt over de fusieplannen van de wielerploeg.

De ploeg telt voor volgend seizoen al 23 renners. Wie een blik werpt op de website van Soudal-QuickStep vindt bijna 60 stafleden terug.

Ook voor hen is het bang afwachten wat een mogelijke fusie zal brengen. Dat zegt ook Iljo Keisse die aan zijn eerste seizoen als ploegleider bezig is.

“Uiteraard gaat het er intern over. Dat is logisch. Er zijn toch een aantal vragen en momenteel hebben we nog maar weinig antwoorden. We kregen maandag een korte mail, maar daar werden we ook niet veel wijzer van”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“We kunnen niet meer dan vertrouwen hebben in Patrick. Hij heeft altijd zijn uiterste best gedaan en dat zal hij nu ook wel doen. Ik ga niet bij hem aankloppen om duidelijkheid. We kennen hem allemaal. Als hij iets te zeggen heeft, zal hij dat wel doen.”