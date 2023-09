Ondanks de mogelijke fusie ook nog kopzorgen over rennerscontracten bij Jumbo-Visma

Bij Jumbo-Visma is het de laatste tijd bijzonder druk. Veel dingen komen tegelijk op het team af en alles moet voor 2024 duidelijk zijn.

Ondertussen bevestigde Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad dat er weldegelijk onderhandelingen tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma over een mogelijke fusie aan de gang zijn. Voor Jumbo-Visma is het zo bijzonder druk eind 2023.

Zo zou de fusie tegen begin 2024 in orde moeten zijn. Al moet er daarvoor een achterpoortje gevonden worden, want een licentie mag pas 2 jaar nadat het is uitgedeeld, worden overgedragen. De huidige licenties werden pas begin 2023 toegekend. Ook denkt Lefevere dat het nipt zal worden, omdat het al eind september is.

Daarnaast heeft Jumbo-Visma nog een renner die einde contract is, maar nog officieel voor volgend seizoen nog geen contract heeft. Tobias Foss weet nog altijd niet met zekerheid waar hij in 2024 zal rijden. Jumbo-Visma is nog altijd een mogelijkheid, maar hij wordt nog steeds aan INEOS Grenadiers gelinkt.

Ook zal Jumbo-Visma nog naar een vervanger voor Nathan Van Hooydonck op zoek zijn. De Belg moest door hartfalen onverwacht stoppen. Zo moet er iemand extra bij voor het voorjaar en ook was Van Hooydonck iemand die zijn kopmannen in grote rondes uit de wind kon houden. Met een mogelijke fusie kan die plaats zomaar ingevuld worden.