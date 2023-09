Slechts 19 renners voor 2024 onder contract: Alpecin-Deceuninck heeft nog heel wat werk

Het is eind september en de voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen is al in volle gang. Verschillende ploegen hebben hun selectie voor 2024 al zo goed als rond, maar nog niet bij Alpecin-Deceuninck. Verschillende contracten moet het nog officialiseren.

Momenteel heeft Alpecin-Deceuninck 19 renners voor 2024 onder contract staan. Daar moeten nog heel wat renners bijkomen. Zo zijn er nog 13 renners van Alpecin-Deceuninck die einde contract zijn en voor 2024 officieel nog geen contract hebben. Van Dries De Bondt was het al geweten dat hij naar een andere ploeg trekt. Voor welk team hij volgend seizoen rijdt, is nog niet geweten. Daarnaast is er ook nog Robert Stannard. Over zijn toekomst hangt veel onzekerheid. Wellicht zal zijn contract na zijn positieve dopingtest niet verlengd worden. Momenteel staat hij op non-actief en er moet nog een definitieve uitspraak in de dopingzaak gemaakt worden. Dan resten er nog 11 renners. Van verschillende renners zal er sowieso een contractverlenging komen. Renners als Oscar Riesebeek en Jimmy Janssens waren recent belangrijk in de zeges van het team. Ook iemand als Fabio Van Den Bossche zal wellicht zijn contract verlengd zien, net als Senne Leysen. Al blijft het voor alle renners afwachten.