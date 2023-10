De wegcarrière van Peter Sagan zit erop! Rockster van de koers neemt afscheid met palmares om van te duizelen

Het is gebeurd: de wegcarrière van Peter Sagan is ten einde. De wellicht grootste rockster in de geschiedenis van de koers entertainde de fans jarenlang en het palmares aan het einde van zijn loopbaan mag zeker en vast gezien worden. De Tour de Vendée was zijn laatste koers.

Peter Sagan is momenteel 33. Al bij al is dat relatief jong om een punt te zetten achter je carrière, maar we mogen niet vergeten dat hij al heel jong doorstootte naar de wereldtop. En dat de Slovaak bij de jeugd ook al hoge toppen scheerde in het mountainbiken en het veldrijden. Zijn profcarrière op de weg zou uiteindelijk veertien jaar duren.

Met tal van straffe overwinningen in al die jaren. De E3 in 2014, drie keer Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen in 2016, Parijs-Roubaix in 2018. Na het voorjaar volgden dan dikwijls nog successen in het rondewerk, met 2 ritzeges in de Giro, 12(!) stuks in de Tour en 4 in de Vuelta.

RECORD VOOR SAGAN IN DE TOUR

In de Giro veroverde hij één keer de puntentrui, in de Tour maar liefst 7 keer. Met 7 groene truien in 8 jaar tijd was zijn hegemonie daar enorm. Een absoluut record. En dan waren er natuurlijk ook nog de kampioenschappen.

Want van een hegemonie gesproken: in 2015, 2016 en 2017 werd Sagan drie keer na mekaar wereldkampioen. In 2016 deed hij er nog een Europese titel bij ook. Zijn palmares had overigens nog indrukwekkender kunnen uitpuilen, op basis van de resem tweede plaatsen die hij verzamelde.

SAGAN SUPERPOPULAIR

Zijn grootste nalatenschap aan de koers is wellicht toch zijn entertaingehalte, wat hem populair maakte bij de fans. Naast de fiets, maar ook op de fiets, door offensief te koersen en bijvoorbeeld als sprinter een bergrit te winnen in de Tour.