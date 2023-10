Erwin Vervecken spreekt Sven Nys tegen over veldritseizoen: "Dat heeft gewoon geen zin"

Ook op de eerste zondag van oktober nog geen cross in België. Sven Nys deed daar onlangs een uitspraak over, maar Erwin Vervecken is het daar niet mee eens.

Het veldritseizoen begint dit jaar pas op 8 oktober in Beringen en niet ergens in september. "Mijn hart bloedt als ik zie dat de cross inkrimpt. Ik denk dat we nog een paar jaar door een zure appel heen moeten", zei Nys bij Het Nieuwsblad. De crossen in Lokeren en Kruibeke gaan bijvoorbeeld niet door.

Volgens Nys heeft dat deels te maken met Van Aert en Van der Poel, die pas instappen rond de bijzonder drukke kerstperiode waardoor iedere cross nu in die periode wil organiseren. "Ik het jammer dat een aantal van die organisatoren teleurgesteld zijn en niet in september of oktober organiseren", zei Nys nog.

Maar Erwin Vervecken is het niet helemaal eens met Nys. Lokeren organiseerde vorig jaar het BK en wil naar de kerstperiode verschuiven en in Kruibeke zijn er dan weer wegwerken, stelt hij.

"Daardoor is Beringen verschoven naar 8 oktober, want het heeft ook geen zin om een cross te organiseren en dan weer drie weken niets", zegt Vervecken bij In de Leiderstrui.