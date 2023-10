Vertrouwen opdoen in het buitenland: drie Belgische veldrijders mogen zegevieren

Op de start van het nieuwe veldritseizoen in België is het nog een week wachten. Maar in het buitenland wordt er wel al in het veld gereden, met succes voor de Belgen.

In de Tsjechische Grand Prix Ostrava was er bij de mannen succes voor Victor Van de Putte (21). Hij won met 13 seconden voorsprong op de Tsjech Matyás Fiala, Mickaël Crispin uit Frankrijk werd derde. Kenay De Moyer (Pauwels Sauzen-Bingoal) was de tweede Belg op de vijfde plaats.

Bij de vrouwen was er dan weer succes voor Alicia Franck. Zij reed Kristyna Zemanová en Katerina Hladiková, twee Tsjechische vrouwen, op respectievelijk een halve minuut en een volle minuut. Voor Franck is het na een zege in Zweden al de tweede van het seizoen.

In de USCX Cyclocross in Baltimore (VS) trok Anton Ferdinande (23) van Deschacht-Hens-Maes aan het langste eind. Hij klopte thuisrijders Andrew Strohmeyer en Curtis White in de sprint en pakt zo zijn eerste zege van het seizoen. Vincent Baestaens werd op meer dan een minuut vijfde.