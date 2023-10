Wout van Aert verrast afscheidnemende Primoz Roglic met lastminute wijziging van zijn programma

Wout van Aert had deze week normaal vier koersen op zijn programma staan met de Coppa Bernocchi, Tre Valli Vareseni, Gran Piemonte en het WK gravel in Veneto. Maar dinsdag komt Van Aert dus niet aan de start.

Daar had hij na zijn overwinning in de Coppa Bernocchi al op gehint. "Ik rijd nu nog twee koersen en daar zit mijn hoofd bij", zei Van Aert. Daarmee werd het al duidelijk dat Van Aert een koers zou schrappen en dat is dus Tre Valli Varesine geworden.

Van Aert zou in die koers een laatste keer samen rijden met Primoz Roglic, maar dat lijkt er dus niet van te komen. Roglic bereidt zich na dinsdag voor op de Ronde van Lombardije van zaterdag. Tirreno-Adriatico blijft enige en laatste koers die Van Aert en Roglic samen reden in 2023.

Roglic krijgt met Tiesj Benoot en Jan Tratnik twee renners mee die ook de finale reden in de Coppa Bernocchi. Verder staan ook Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Milan Vader en Attila Valter dinsdag aan de start.

🇮🇹 #TreValliVaresine



💯percent score so far in our block of Italian fall classics 🍂. Let's keep this streak going tomorrow. pic.twitter.com/d4Wpqibdxp