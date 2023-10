Zdenek Stybar zit met de handen in het haar: "Het is lastig"

Zdenek Stybar (37) lijkt aan zijn laatste koersen van zijn carrière bezig. Dit seizoen zat alles ook wat tegen voor de Belgische Tsjech.

Stybar verliet dit jaar na 12 jaar de ploeg van Soudal Quick-Step en trok naar Jayco-AlUla. Maar dat werd geen succes door een vernauwing van zijn bekkenslagader. Daardoor kon Stybar ook zijn mindere voorjaar verklaren.

Stybar ging in april onder het mes en kon maar in augustus weer koersen, maar velde corona hem. De laatste koersen van het jaar worden dus geen pretje voor de Tsjech. "De conditie is gewoon gigantisch slecht", zegt Stybar bij In de Leiderstrui.

Einde carrière?

Ook voor de rest van zijn carrière wordt het dus een moeilijk verhaal. "Mijn contract loopt af en het gaat heel moeilijk worden. Ik zou graag nog een resultaat rijden en dat ga ik ook nog proberen, dus ik blijf vechten. Maar het is lastig."

Ook de fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma helpt Stybar niet. "Het is een heel vreemde situatie. Voor Quick-Step zou het misschien jammer zijn, want wat er door de jaren heen is opgebouwd valt dan wellicht weg. Maar soms kan je zo’n evolutie niet stoppen.