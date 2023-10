Johan Bruyneel voorspelt problemen voor Remco Evenepoel: "Dat is mijn enige zorg"

Trekt Remco Evenepoel naar de nieuwe fusieploeg van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step? Johan Bruyneel ziet echter een probleem voor de Tour als hij dat effectief doet.

Waar ligt de toekomst van Remco Evenepoel? Blijft hij gewoon bij het huidige Soudal Quick-Step, trekt hij naar de fusieploeg met Jumbo-Visma of komt hij toch nog bij INEOS Grenadiers terecht? Johan Bruyneel denkt dat Evenepoel bij de nieuwe fusieploeg terecht zal komen.

Maar hij denkt niet dat Evenepoel de kopman zal zijn in de Tour. "Als hij realistisch is, zal hij waarschijnlijk erkennen dat hij momenteel nog niet kan strijden met Vingegaard en Pogacar voor de eindoverwinning", zegt Bruyneel bij The Move+.

Kopman Evenepoel

"Maar hij zou in alle andere wedstrijden de kopman zijn, met de best mogelijke wetenschappelijke ondersteuning en logistiek achter zich", stelt Bruyneel nog. "Mijn enige zorg is dat Evenepoel overduidelijk een echte leider is en de rol van kopman ambieert."

"Bij Visma-Soudal zou hij echter het kopmanschap moeten delen, niet alleen met Vingegaard maar ook met Wout van Aert. Daarom sluit ik een mogelijke overstap naar INEOS nog niet volledig uit" besluit Bruyneel nog.