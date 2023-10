Jumbo-Visma onthult oplossing om vertrek van Primoz Roglic op te vangen

Primoz Roglic vertrekt eind dit jaar bij Jumbo-Visma. Maar daar hebben ze wel al oplossingen om dat vertrek op te lossen.

Primoz Roglic vertrekt na acht jaar bij Jumbo-Visma, wellicht naar het Duitse BORA-hansgrohe. En dat nieuws kwam toch binnen bij de Nederlandse ploeg. "‘We hebben heel veel aan Primoz te danken, hij heeft gigantisch veel overwinningen voor ons gehaald", zegt ploegleider Grischa Niermann bij In de Leiderstrui.

"Primoz zijn droom is om de Tour te winnen en daarbij wensen wij hem heel veel geluk. Hij gaat in een goede verstandhouding weg en dat heeft de ploeg zo geaccepteerd", stelt Niermann nog. Want met tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard is dat bij de Nederlandse ploeg steeds moeilijker.

Maar Jumbo-Visma heeft zo wel een klassementsman minder voor 2024. "Wij hebben heel veel sterke renners en jonge gasten, dus ook dat gat gaan we opvangen", stelt Niermann nog. Al zal de mogelijke fusie met Soudal Quick-Step ook nog heel wat veranderen.