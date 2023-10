Aanzienlijke schade bij twee slachtoffers van zware valpartij na slipper van Arnaud De Lie

Arnaud De Lie heeft in het Parijs-Bourges nipt naast de zege gegrepen. Hij maakte nog een grote slipper maar bleef recht, twee andere renners hadden minder geluk.

Arnaud De Lie kende opnieuw materiaalpech in de laatste meters. In de Famenne Ardenne Classic won hij nog, in Parijs-Bourges was Démare iets sneller. "Ik ben blij dat ikzelf niet gevallen ben toen mijn band los kwam. Ik hoop dat alle coureurs die betrokken zijn bij de val oké zijn", reageerde hij achteraf.

Maar Arne Marit en Søren Kragh Andersen gingen toch zwaar tegen de grond. Marit brak niets, maar werd wel met een nekbrace afgevoerd naar het ziekenhuis. "Alles gaat goed, maar dit betekent voor mij wel einde seizoen", schreef Marit op zijn sociale media.

Søren Kragh Andersen van Alpecin-Deceuninck liep dan weer een lichte hersenschudding op en moet forfait geven voor Parijs-Tours, de herfstklassieker die hij nog in 2018 nog won. Hij wordt vervangen door Lennert Belmans.

Arne Marit finished 7th of Paris-Bourges but crashed on the finish line.



Nothing broken but Arne ends his season to recover ❤️‍🩹 pic.twitter.com/8ObzWtKMmp — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) October 5, 2023