BORA-hansgrohe heeft duidelijk plan met Cian Uijtdebroeks na de komst van Primoz Roglic

Cian Uijtdebroeks heeft met Primoz Roglic volgend jaar een nieuwe ploegmaat bij BORA-hansgrohe. Is de komst van de Sloveen geen nadeel voor de jonge Belg?

Cian Uijtdebroeks (20) bewees in de Vuelta dat hij een grote toekomst heeft in de grote rondes. De jonge Belg toonde zich bijzonder sterk in de ritten met aankomst op de Angliru en de Tourmalet. In de eindstand werd Uijtdebroeks uiteindelijk achtste.

Maar zal de komst van Primoz Roglic geen rem zijn op de ontwikkeling van Uijtdebroeks? Ploegmanager Ralph Denk denkt net het tegenovergestelde. "Dit verandert volgens mij niets. Cian is een zeer groot talent."

"We zijn heel blij met wat we samen al hebben bereikt en hoe we samen zijn gegroeid. Volgens mij is de komst van Roglic belangrijk voor Cian. Ze hebben dezelfde persoonlijkheid, dezelfde winnaarsmentaliteit. Primoz kan een rolmodel zijn voor Cian Ik zie een win-winsituatie", stelt Denk.

Geen concurrenten

Roglic wil volgend jaar ook voor eindwinst gaan in de Tour, terwijl Uijtdebroeks al heeft laten weten dat hij die links laat liggen. De jonge Belg kiest tussen de Giro en de Vuelta en zal dus niet moeten concurreren met Roglic.