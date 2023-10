'CEO Richard Plugge maakte zich bijzonder boos op ploegleiders door vertrek van Primoz Roglic'

Primoz Roglic vertrekt eind dit seizoen bij Jumbo-Visma. De Sloveen wil zelf kopman zijn en dat is bij de Nederlandse ploeg steeds moeilijker.

Na acht jaar trekt Primoz Roglic straks de deur achter zich dicht bij Jumbo-Visma en rijdt vanaf 2024 voor BORA-hansgrohe. De Sloveen wil nog eens kopman zijn in de Tour, maar met tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard in de ploeg is dat zo goed als onmogelijk.

Roglic besloot te vertrekken bij Jumbo-Visma, maar die beslissing zou volgens het Sloveense Sportklub pas tijdens de Vuelta genomen zijn. De Sloveen moest de eindzege laten aan zijn ploegmaat Sepp Kuss en dat zou Roglic niet geapprecieerd hebben.

Volgens Sportklub wist CEO Richard Plugge pas voor de laatste etappe van de Vuelta dat Roglic het team wilde verlaten, terwijl ploegleider Grischa Niermann en sportief directeur Merijn Zeeman dat al eerder wisten.

Plugge zou zich bijzonder boos gemaakt hebben op Niermann en Zeeman, maar toen was het al te laat om Roglic nog te overtuigen om toch bij Jumbo-Visma te blijven. Hij trekt wellicht naar het Duitse BORA-hansgrohe.