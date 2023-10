Jumbo-Visma en Wout van Aert krijgen koekje van eigen deeg: "Dan houdt het op"

Wout van Aert en Jumbo-Visma kenden een zeldzame offday in de Gran Piemonte. Vooral de voorlaatste beklimming was er te veel aan.

Jumbo-Visma domineert al het hele seizoen, maar kon in Gran Piemonte geen vuist maken. Wout van Aert kwam als eerste van de ploeg binnen op plek 52, op bijna vier minuten van winnaar Andrea Bagioli. Nochtans leek alles onder controle.

De Nederlandse ploeg zette zich op kop om de vluchters binnen schot te houden. Volgens ploegleider Marc Reef kan dat een van de verklaringen zijn waarom Jumbo-Visma nadien wegzakte. "Het begint met de benen. De klim waar het uiteindelijk uit elkaar valt (de Alpette, nvdr.), was vrij eerlijk", klinkt het bij In de Leiderstrui.

Gekoerst tegen Van Aert

Terwijl Jumbo-Visma de tegenstand vaak versmacht met een hoog tempo, werd dat nu bij hen gedaan. "De klim ervoor werd er bovendien ook echt al gekoerst om hem (Wout van Aert, nvdr.) pijn te doen."

"Op die lastige klim konden we niet mee en hoewel we het nog wel geprobeerd hebben om recht te zetten, lagen we al te ver achter. Dan houdt het op", stelt Reef nog.