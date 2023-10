Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft duidelijke waarschuwing na succesvol WK gravel

Het tweede WK gravel in het Italiaanse Veneto was opnieuw een succes. Alvast mooie reclame voor het WK van volgend jaar in Leuven, vindt bondscoach Vanthourenhout.

Bondscoach Sven Vanthourenhout was dan wel aanwezig in het Italiaanse Veneto, toch was hij er niet aanwezig als bondscoach. Hij zag wel hoe het gravel steeds meer aan populariteit wint en heel wat renners die zich amuseerden. "Zet hier een mountainbiker, een wegrenner of een veldrijder neer: ze doen allemaal mee. Zelfs een pisterenner kan hier mits enige voorbereiding meedoen. Omgekeerd lukt dat niet of zelden", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Goede test voor WK in Leuven "Het businessmodel zit goed in elkaar, je kan er als organisator geld aan verdienen", ziet Vanthourenhout. De fietsfabrikanten zitten ook mee in het verhaal en ook de grote renners doen mee en tekenen present voor het EK en het WK. "Tegelijkertijd mag het concept van de sport niet veranderen", waarschuwt Vanthourenhout nog. "Het moet toegankelijk blijven. Dit was alvast de perfecte promotie voor het WK volgend jaar in Leuven."