Demi Vollering haalt bijzonder scherp uit: "Mag hopen dat we zoiets nooit meer meemaken"

Zaterdag reden de vrouwen hun WK gravel, de Nederlandse Demi Vollering werd derde. Maar de Nederlandse was achteraf niet te spreken over het gebrek aan de televisie-uitzending.

De vrouwen reden hun WK gravel al op zaterdag, de mannen doen dat op zondag. Maar die vrouwenkoers was amper of niet te volgen met beelden. "De UCI is door het lokale organisatiecomité van het WK gravel geïnformeerd dat de koers bij elite vrouwen niet live zal worden uitgezonden, omdat er geen TV-productie is."

Ook op het YouTube-kanaal van de UCI zelf zou de koers te volgen zijn, maar ook van daaruit kwam er weinig beeld. En zo was de wereldtitel van de Poolse Katarzyna Niewiadoma amper of niet in beeld. De Italiaanse Silvia Persico werd tweede, Demi Vollering derde.

Vollering scherp

De Nederlandse was echter niet te spreken over het ontbreken van een live-uitzending van het WK gravel. "Het is echt heel jammer dat dit niet live wordt uitgezonden. Ik mag hopen dat we zoiets nooit meer meemaken", zei Vollering bij In de Leiderstrui.

"Ik dacht dat de discussie omtrent het uitzenden van vrouwenwedstrijden voorbij was, maar niets blijkt minder waar", was Vollering scherp. "We moeten er nog steeds voor strijden. Opnieuw." De UCI heeft intussen een verplichting opgelegd voor het live uitzenden van de vrouwenwedstrijd van volgend jaar.