Eerste profzege is binnen: Thibau Nys onthult zijn sluwe plannetje om Iserbyt te kloppen in de sprint

Thibau Nys is het nieuwe veldritseizoen meteen bijzonder goed gestart. In Beringen klopte hij Eli Iserbyt in de sprint, meteen zijn eerste zege bij de profs.

"Het was een heel lastige wedstrijd om je echt comfortabel te voelen, omdat de inspanningen zo kort op elkaar volgden", zei Nys achteraf. "Als het langer duurde, kon ik goed doortrekken en had ik de kracht in de benen om recht te staan. Maar dat maakte het ook weer moeilijk om in te schatten hoe ik de finale moest aanpakken."

Want in die finale kwam de stress wel naar boven bij Nys, die voor het eerst streed voor de overwinning bij de profs. "Ik zat nog nooit in die situatie, maar had wel het gevoel dat ik kon winnen. Ik was nerveus, maar ik had Van der Haar bij mij.

Van der Haar reed een strak tempo en zette Nys zo in een zetel. "Het is ongelooflijk dat zo’n kampioen dat wil doen. Ik heb deze zege aan hem te danken", was Nys hem dankbaar. Maar uiteindelijk maakte hij het zelf wel koel af.

Plannetje komt perfect uit

"Op de laatste klim moest het gebeuren. Ik had schrik om daar door te trekken, maar was zeker van mijn sprint." Nys had enkele lengtes voorsprong, maar liet Iserbyt toch terug komen. En daar zat ook een plan achter.

"Ik wilde ze uit hun kot lokken, zodat ze er over zouden komen. En dat gebeurde ook. Ik denk dat Eli daar zijn sprint rijdt. Bij het uitkomen van de laatste bocht voelde ik dat het voor mij was. De eerste cross van het seizoen, eerste profzege..."