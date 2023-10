Greg Van Avermaet speelt geen rol van betekenis in laatste profkoers en uit kritiek: "Moeten ze herbekijken"

Greg Van Avermaet heeft zondag zijn allerlaatste profkoers gereden. In Parijs-Tours kon hij geen rol van betekenis spelen na pech.

Na 17 jaar heeft Greg Van Avermaet zijn laatste wedstrijd afgesloten met een 58ste plaats in Parijs-Tour. Hij kwam binnen op zo'n drie minuten van de verrassende Amerikaanse stagiair Riley Sheehan. Van Avermaet kende wel opnieuw pech.

"Het was een heel lastige koers vandaag", zei Van Avermaet bij Sporza. "Spijtig genoeg viel ik weer plat op een heel slecht moment." Dat was niet voor het eerst in Parijs-Tours, voor Van Avermaet zelf al de derde keer in zijn laatste drie deelnames.

Gravel

Sinds 2018 is het parcours van Parijs-Tours veranderd en zitten er enkele gravelstroken in de laatste 60 kilometer. "Misschien moeten ze dat toch maar eens herbekijken?", stelde Van Avermaet. "De helft van het peloton heeft immers aan de kant gestaan. Dat is toch wel wat van het goede te veel."

Voor Van Avermaet zal het geen verschil meer maken, want hij hangt zijn fiets nu aan de haak. "Ik ben tevreden met wat ik uit mijn carrière gehaald heb", sloot hij nog af.