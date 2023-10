Johan Bruyneel over wie de beste renner van 2023 was: "Hoe kan er twijfel zijn?"

Het wielerseizoen zit er na de Ronde van Lombardije op voor de grote namen. Tijd om de balans op te maken over 2023 en vooral: wie was nu de beste?

De Belgische podcaster Benji Naesen vroeg zich op zijn sociale media af wie nu beste renner van 2023 is. "Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic of Miguel Angel Lopez? Het is niet gemakkelijk om de beste van 2023 te kiezen", klinkt het.

Maar voor Johan Bruyneel is die keuze alvast makkelijk. "Hoe kan er twijfel zijn dat het niet Tadej Pogacar is", schrijft hij op zijn sociale media. Waarna Bruyneel begint met een opsomming van het seizoen van Pogacar.

"Parijs-Nice, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Flèche, tweede in de Tour, twee ritzeges, podium op het WK en de Ronde van Lombardije. En nummer één op de wereldranking, met 1.500 punten voorsprong op de tweede. Overwinningen van februari tot oktober. Wat kan hij nog meer doen?"

Bruyneel schat dat hoger in wat Mathieu van der Poel realiseerde dit jaar met overwinningen in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK. Roglic won dan weer Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië, de Giro, de Ronde van Burgos en werd derde in de Vuelta.