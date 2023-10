Meteen prijs! Thibau Nys klopt Eli Iserbyt in de sprint in eerste veldrit van het seizoen

In Beringen is het nieuwe veldritseizoen op gang geschoten. In een spannende cross trok Thibau Nys uiteindelijk toch aan het langste eind.

Nog geen Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Tom Pidcock aan de start in Beringen, maar wel Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Lars van der Haar en Thibau Nys. De laatste had ook de beste start en dook als eerste het veld in.

Eli Iserbyt was veel slechter gestart, maar kon uiteindelijk toch helemaal naar voor rijden. In de vierde ronde plots een zware val , waardoor plots Kamp, Meeussen. Vanthourenhout en Nys alleen vooraan reden. Maar de rest kwam toch weer aansluiten.

Nys schiet meteen raak

Van der Haar deed bijzonder veel werk voor Nys en zette hem in een zetel. Maar het was Eli Iserbyt die een aanval plaatste in de laatste ronde, maar Thibau Nys antwoordde meteen met een tegenaanval.

Hij pakte enkele lengtes, maar Iserbyt kwam toch nog terug. Nys zat echter in het wiel en ging in de laatste rechte lijn nog voorbij Iserbyt. Meteen de eerste overwinning van het seizoen voor Nys, Iserbyt werd tweede, Vanthourenhout derde.