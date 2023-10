Paul Herygers is het zeker: "Hij wordt de man met de meeste overwinningen"

Straks gaat in Beringen het nieuwe veldritseizoen van start. Paul Herygers denkt al te weten wie straks de meeste zeges achter zijn naam zal staan hebben.

Een paar weken later dan gewoonlijk gaat het veldritseizoen straks van start in Beringen. Uiteraard nog zonder Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Tom Pidcock. Maar met Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck, Nys en Van der Haar staan er toch mooie namen aan de start.

Pauwels Sauzen-Bingoal wordt met Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt straks weer het sterkste blok in het veld, denkt Paul Herygers. Iserbyt won vorig seizoen acht keer, Vanthourenhout zeven keer. Die laatste werd wel Belgisch en Europees kampioen.

Iserbyt wordt de man

Toch denkt Paul Herygers dat er bij die ploeg vooral naar Iserbyt moet gekeken worden dit seizoen. "Hij schoot er vorig jaar vaak naast in de kampioenschappen, maar hij zal volgens mij toch de man met de meeste overwinningen worden", zegt Herygers bij Sporza.

Op het EK in Namen haalde Iserbyt de finish niet. Op het BK in Lokeren werd Iserbyt vierde, maar wel op meer dan twee minuten van Vanthourenhout. Op het WK in Hoogerheide pakte Iserbyt brons, na Van der Poel en Van Aert.