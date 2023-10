Bart Wellens kritisch voor Wereldbeker in Amerika en wijst naar team van Sven Nys

Het nieuwe veldritseizoen is van start gegaan en net als elk jaar komt hetzelfde thema weer naar boven: de Wereldbeker in de Verenigde Staten. Het team van Bart Wellens zakt alvast niet af.

Al een aantal jaar trekt de Wereldbeker voor enkele manches naar de Verenigde Staten. Dit jaar is dat slechts één manche, komende zondag in het Amerikaanse Waterloo. De manche in Fayetteville is dit jaar geschrapt.

Reden te meer voor enkele crossers om de oversteek naar Amerika niet te maken. Zo blijft het team van Bart Wellens, Circus-ReUz-Technord, dus thuis. Geen Gerben Kuypers, Kevin Kuhn, Thijs Aerts en toptalent Lauren Molengraaf dus in de VS.

Te duur

Het grootste probleem blijft natuurlijk geld. "Als team komen wij niet tussen in de kosten, dat is altijd al zo geweest", zegt Wellens bij Wielerflits. En dus rijden de renners van Wellens dit weekend in het Nederlandse Oisterwijk.

Volgens Wellens is het niet logisch dat de UCI crossen in de VS organiseert, maar niet tussenkomt in de kosten. Voor een team als het zijne is die verplaatsing naar de VS ook minder interessant zonder internationale sponsors.

"Dat is het grote verschil met de ploeg van Sven Nys, die zondag naast de fabriek van sponsor Trek koerst. Zij zullen dit avontuur wél toejuichen", stelt Wellens nog.