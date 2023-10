Begin van een mooie carrière? Stagiair die Parijs-Tours won is grote onbekende met bekende naamgenoot

Van alle profkoersen in Europa op het hoogste niveau onder de World Tour kregen we in Parijs-Tours misschien wel het meest verrassende podium. Met een winnaar die nog niet veel mensen kennen.

Riley Sheehan was de beste van een kopgroep van vijf in Parijs-Tours. Hij hield vroege vluchter Lewis Askey en Tobias Halland Johannessen af. En daarmee was hij ook de beste van een toch wel indrukwekkend deelnemersveld.

Laporte, Demare, Theuns, Nizzolo, Tiller, Girmay, Groves, Stuyven, Wellens, Van Avermaet, ... Er waren wel een aantal interessante snelle mannen en klassieke types aanwezig om te schitteren op de gravelstroken onderweg van Chartres naar Tours.

23-jarige stagiair

Maar het werd dus Riley Sheehan, die zich op 20 kilometer van de streep met drie anderen had losgemaakt en naar vroege vluchter Askey was toegereden. En de 23-jarige Amerikaan ... heeft zelfs nog niet eens een ploeg voor volgend jaar.

Op dit moment is hij als stagiair actief voor Israel-Premier Tech. Vorig seizoen reed hij bij de beloftenploeg van Premier Tech. En als we eerlijk zijn: echt grootse resultaten heeft hij nog niet weten neer te zetten in zijn carrière tot dusver.

© photonews

Hij won in eigen land de Joe Martin Stage Race (en ook twee ritten) en was de voorbije weken met een 16e plaats in de Gooikse Pijl en een 18e in de Famenne Ardenne Classic wel goed bezig op de typische wegen die we kennen.

En wat nu?

Sheehan zelf gaf aan dat het een mooi begin kan worden van een mooie carrière en dat hij hoopt op een vast contract in de komende jaren. Als visitekaartje kan het in ieder geval zeker al tellen, rest de vraag of het genoeg zal zijn voor zijn team.

Het zegt veel dat zijn naamgenoot die aan ijshockey doet in de NHL voorlopig veel bekender is in de USA, maar de 23-jarige man uit Boulder zou wel eens een man voor de toekomst kunnen gaan worden. Bij Israël - Premier Tech geloven ze ook in jong talent.