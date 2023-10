Forse taal van Belg die van laatste naar zevende plek reed in Beringen: "Ik had kunnen winnen"

Gerben Kuypers is zondag in de eerst cross van het seizoen zevende geworden in Beringen. Al zat er volgens hem veel meer in.

Kuypers was bijzonder goed gestart en reed ook een gat dicht op Lars van der Haar. Maar even later liep het mis. In een afdaling in de eerste ronde reed hij op een steen, een klapband was het gevolg. Kuypers moest lopen om van fiets te wisselen en moest vanuit laatste positie aan een inhaalrace beginnen.

Maar toch kwam Kuypers weer vooraan aansluiten. "Ik zat op een minuut en tien seconden, maar ik ben weer vooraan geraakt", zei hij bij Wielerflits. "Ik zeg het niet snel, maar ik denk dat ik hier gewonnen zou hebben zonder die val." Hij eindigde uiteindelijk als zevende op 25 seconden van Thibau Nys.

EK in Ponchâteau

Kuypers wil zich de komende weken vooral bewijzen in functie van het EK in Ponchâteau, dat in het eerste weekend van november wordt gereden. Hij hoopt alvast op een selectie, zeker na zijn zesde plaats op het WK vorig jaar.

"Ik hoop op een top vijf", zegt Kuypers over zijn ambities. "Dat zou mooi zijn, maar het kan ook zijn dat ik tiende word. En vooral, ik moet eerst geselecteerd worden. Maar goed, ik heb nu wel bewezen dat ik goed ben."