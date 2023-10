Sep Vanmarcke heeft wijze raad voor Wout van Aert over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Sep Vanmarcke verzamelde tijdens zijn carrière heel wat ereplaatsen. Hij heeft nog een advies voor Wout van Aert.

Sep Vanmarcke moest in juli van dit jaar zijn fiets verplicht aan de haak hangen na hartproblemen. Een zege in een topklassieker zoals Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen zal hij dus niet meer op zijn palmares kunnen bijschrijven.

In Parijs-Roubaix eindigde Vanmarcke vijf keer in de top tien, met onder meer een tweede plaats in 2013. In de Ronde van Vlaanderen was het iets moeilijker, maar ook daar eindigde hij in 2014 als derde op het podium.

Telkens net niet voor Van Aert

In zekere zin is er een parallel te trekken met Wout van Aert, die in Monumenten zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wel altijd iemand tegenkomt die sterker is. In Vlaanderen stond Van Aert één keer op het podium (2020), in Roubaix al twee keer (2022 en 2023).

Van Aert is al 29, de vraag is of hij nog één van die twee Monumenten zal winnen. "Ik hoop dat hij dat niet in zijn hoofd steekt", zegt Vanmarcke bij HLN. Hij zit er al vier jaar zo dicht tegen, en wat een palmares heeft hij al."