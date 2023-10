Sterke Wout van Aert liet monden openvallen op WK gravel: "Het is niet normaal"

Geen succes voor Wout van Aert op het WK gravel na pech. Maar dat hij opnieuw een erg sterke koers reed, blijkt uit de van de Nederlandse journalist/renner Thijs Zonneveld.

Na een gezakt zadel, een valpartij en een lekke band had Wout van Aert een achterstand van zo'n 10 minuten op de leiders op het WK gravel. Die achterstand werd niet groter, maar Van Aert rolde onderweg wel groepje na groepje op.

Van Aert kwam zo ook bij het groepje van de Nederlandse journalist/renner Thijs Zonneveld. "Er komt er opeens eentje voorbijrijden op de brommer", zei Zonneveld bij In de Leiderstrui. "Het is niet normaal hoe hard die gast gaat. Zijn basistempo is gewoon 400 à 450 watt."

Sterke Van Aert

Het groepje van zo'n 20 renners werd door Van Aert langzaamaan uitgedund tot zo'n zes renners. Toen moest ook Zonneveld het wiel lossen op de technische stukken en de smalle afdalingen.

"Eerst dacht ik dat het wel relaxed was om met hem in een groep te zitten. Al snel bleek dat het eigenlijk niet zo relaxed was. Jezus Christus, wat reed die vent hard", zei Zonneveld nog.