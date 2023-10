Thibau Nys doet voorspelling over zijn seizoen na eerste profzege in Beringen

Thibau Nys heeft zondag in Beringen zijn eerste profzege in het veldrijden geboekt. Maar zweven gaat hij nu niet meteen doen.

Thibau Nys besliste om dit jaar niet meer bij de beloften te rijden in het veld, maar voluit voor de profs te kiezen. Na de eerste cross in Beringen lijkt dat de juiste keuze geweest, want Nys pakte meteen de zege.

Maar zweven doet Nys nu niet. "Ik denk dat het hier en daar nog weleens mogelijk moet zijn in de crossen die me echt goed liggen, maar verwacht zeker niet dat ik er volgende week in één keer een one man show van ga maken. Zeker niet", zegt hij bij Wielerflits.

Nys genoot met volle teugen van zijn eerste profzege en probeert zich gewoon te amuseren in het veld. Druk legt hij zichzelf ook niet op. "Als ik hier en daar nog eens een podium of een overwinning pak, zou dat super zijn."

De volgende afspraak van Nys is komende zondag in Waterloo, voor de eerste manche van de Wereldbeker. Vorig jaar won Nys de Wereldbeker bij de beloften en won toen vier van de vijf manches.