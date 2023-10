Vanmarcke en Van Avermaet zagen één iets hard veranderen tijdens hun carrière in de klassiekers

Greg Van Avermaet (38) en Sep Vanmarcke (35) hebben dit seizoen hun fiets aan de haak gehangen. Zij hebben tijdens hun carrière veel dingen zien veranderen.

Greg Van Avermaet reed zondag met Parijs-Tours zijn laatste wedstrijd van zijn carrière, Sep Vanmarcke moest in juli gedwongen zijn fiets aan de haak hangen na hartproblemen. De twee moesten tijdens hun carrière opboksen tegen verschillende wereldtoppers.

De laatste jaren is dat vooral tegen Van der Poel, Van Aert, Evenepoel en Pogacar. "Als ik echt nog top was, had ik graag tegen hen willen koersen", zegt Van Avermaet bij HLN. Maar hij beseft dat zijn laatste jaren gepasseerd zijn, daarom stopt hij ook.

Klassiekers

Daartussen waren er nog Alaphilippe en Sagan, die ook enkele jaren domineerden. Maar Vanmarcke zag de laatste jaren ook nog een andere trend opduiken. Een die er niet was zo'n tiental jaar geleden.

"Het verschil is dat de klassementsrenners van toen zoals Froome wegbleven van de klassiekers, in tegenstelling tot Pogacar nu. Het territorium van de klassieke renners is meer belaagd", stelt Vanmarcke.