Nogmaals getuigenis over ongelooflijke kracht van Wout van Aert: "Hij liet een ravage achter, ik heb gehuild in het wiel"

Als Wout van Aert tekeer gaat, ontwikkelt hij zo'n ongelooflijke kracht dat vele anderen er versteld van staan. Thijs Zonneveld had na het WK gravel al verklaard hoeveel indruk Van Aert had gemaakt en doet dit nog eens in zijn podcast In Het Wiel.

Zonneveld heeft ook zelf meegedaan aan het WK gravel en noemt het feit dat hij 15-20 kilometer in het wiel van Van Aert hing het beste verhaal van de dag. Het is maar hoe je het bekijkt, zo blijkt. "Ik heb echt gehuild in het wiel. Hij had lek gereden en er kwamen twee steile klimmetjes. Ik reed 'm voorbij en dacht: dit is gunstig."

"Want als ik de twee klimmetjes overleef voor Wout bij mij komt, dan kan ik op het vlakke stuk nadien bij hem in het wiel zitten", vervolgt Zonneveld zijn uitleg. "Ik dacht nog aan tactiek. Ik dacht dat ik naar voren gebrommerd zou worden als ik bij Van Aert kon aanhaken."

© photonews

Hoe zat het in de praktijk? "Ik had inderdaad die klimmetjes overleefd en op het vlakke stuk haalde hij me in. Een man of twintig zat dan in zijn wiel. In het begin ging het over asfalt en dacht ik nog: dit is echt top. Na een paar minuten dacht ik dat het toch wel heel hard ging, nog een paar minuten later dat het veel te hard ging."

Van Aert sprak zijn grote motor aan, voor de rest was het afzien. "Hij vroeg ook helemaal niet om over te nemen. Nadien gingen we weer de gravelwegjes in en dacht ik alleen maar: laat 'm gaan alsjeblieft. Na elke bocht ging hij door alsof er geen steentjes lagen. Uiteindelijk reed hij iedereen los, een ravage liet hij achter."