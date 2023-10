Streng oordeel van Thijs Zonneveld: "Soudal Quick-Step heeft geen geld en binnen twee jaar geen Evenepoel meer"

Thijs Zonneveld heeft een streng oordeel klaar. Volgens hem gaan Soudal Quick-Step en Evenepoel de laatste jaren van hun samenwerking in en staat de ploeg er niet zo goed voor.

In de podcast In Het Wiel heeft de Nederlander zijn licht nog eens laten schijnen op het mislopen van de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. "De belangrijkste reden is dat het zoveel gedoe oplevert dat ze bij Jumbo-Visma de voordelen er niet meer van zien", klinkt het.

"Jumbo-Visma is misschien nog de minste verliezer, al heeft hun imago wel een knauw gekregen. Ik denk dat het niet supersympathiek is wat ze afgelopen weken hebben geprobeerd voor elkaar te krijgen. De grootste problemen liggen toch wel bij Soudal Quick-Step", merkt Zonneveld op.

GEEN SUPERBLIJE EVENEPOEL

"Want ze hebben geen geld en binnen twee jaar geen Evenepoel meer. Die is niet superblij. Ik denk dat er een hoop verliezers zijn, ook in het wielrennen in het algemeen. Ze hebben één-twee jaar om dus wel geld te vinden en die ploeg nieuw leven in te blazen", schetst de man die onlangs nog het WK gravel reed de situatie van de Wolfpack.

"Ze hebben geprobeerd om met INEOS en Jumbo te fuseren en het is niet gelukt. Nu moeten ze door met de eigen sponsoren. Met een renner die helemaal niet tevreden is, een investeerder die helemaal niet tevreden is. Dat lijkt me lastig."