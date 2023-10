Johan Bruyneel staat stil bij legendarisch stukje Tour-geschiedenis: "Ik kan zeggen wat ik wil, Lance"

Johan Bruyneel heeft heel wat meegemaakt in het wielrennen en zijn Tour-geschiedenis met Lance Armstrong is welbekend. Eén van de sportieve verhalen hebben ze nog eens opgedist in een speciale aflevering van The Move.

Ook Jan Ullrich schoof voor de gelegenheid mee aan tafel. Dan moest het uiteraard gaan over de Tour van 2023, toen Ullrich Armstrong het meest kon bedreigen. Bruyneel wou het absoluut hebben over de radiocommunicatie. "Oh, hier gaat ie", zag Armstrong het al aankomen.

"Ik kan zeggen wat ik wil, Lance. Iedereen had toen de mogelijkheid om met een kleine scanner op de frequentie te geraken van de andere teams en hun radiocommunicatie af te luisteren. Ik zei dat Lance zich niet zo goed voelde, omdat ik wist dat Rudy Pevenage mee aan het luisteren was", doet Bruyneel het verhaal.

TONEELSTUKJE VAN BRUYNEEL EN ARMSTRONG

Kortom: ze deden bij US Postal alsof Armstrong geen topdag had in de bergen. "Ik wist dat Johan nerveus was. De enige die er niet in trapte, was Bernard Thévenet", herinnert de Amerikaan zich. "Hij zei op de Franse tv: dit is een toneelstukje."

Wanneer Armstrong aan de ploegwagen passeerde, stak hij de duim omhoog richting Bruyneel, waarop die in de radio aan de andere renners van de eigen ploeg ook vertelde dat de Amerikaan niet goed was. De rest is geschiedenis. Armstrong won alsnog de Tour, maar al zijn Tour-zeges werden hem later afgenomen wegens doping.