Ouders van Remco Evenepoel komen met pakkende boodschap na winst Kristallen Fiets

Remco Evenepoel won dinsdagavond zijn derde Kristallen Fiets en maakte zo zijn hattrick compleet. De 23-jarige renner van Soudal Quick-Step werd beloond voor zijn wederom sterk wielerseizoen, waarin hij onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de wereldtitel in het tijdrijden won.

Evenepoel wordt sinds zijn overwinning overstelpt met felicitaties. Ook ouders Agna en Patrick Evenepoel, die momenteel in Italië vertoeven, wilden hun zoon in de bloemetjes zetten en pakten via HLN uit met een emotionele boodschap.

"Dé grote vraag was: ‘Hoe gaat hij het doen met die regenboogtrui om de schouders? Kan hij dat juk dragen?’ En ja hoor. Dat kon je zeker. Je stónd er, van in het begin. Alweer", aldus de ouders van Evenepoel verwijzend naar de hoge verwachtingen rond hun zoon na zijn wereldtitel van vorig jaar.

Mama en papa Evenepoel verwijzen in hun eerbetoon ook naar de ambities van de kersverse laureaat van de Kristallen Fiets om vroeg of laat zijn kans te wagen in de Tour de France. "Een grote ronde winnen was jouw grote doel. Dat lukte vorig jaar. Maar je zet de zoektocht verder. Want je wil ze alle drie! Zelfs tegenslag houd je daarbij niet tegen."

MURO DI SORMANO

Afsluiten doen de ouders met een korte terugblik naar de Ronde van Lombardije van 2020, waarin Evenepoel in een ravijn stortte op de bevreesde Muro di Sormano. "Zelf hebben we hier, na drie jaar, eindelijk de moed gevonden om de Muro di Sormano te gaan bekijken. De bewuste plek, jawel. Heel even weer stond de wereld stil. En bedachten we ons: wat hebben wij geluk gehad!"