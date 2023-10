CEO Soudal Quick-Step krijgt erg lovende woorden: "Patrick Lefevere heeft laten zien dat hij er is voor zijn personeel"

Met alles waar sprake van was rond Soudal Quick-Step, waren vele ogen op Patrick Lefevere gericht de jongste weken. De CEO van de wielerploeg heeft toch ook punten gescoord met zijn aanpak.

Er is geen fusie met een andere ploeg gekomen. Mecaniciens en andere personeelseden kunnen volgend jaar dus op post blijven, maar gaan die met het oog op de toekomst toch niet lonken naar een andere werkgever? "Je weet in ieder geval dat Soudal het makkelijker los lijkt te laten", aldus Bobbie Traksel in de podcast Kop over Kop.

"Je weet als er een stabielere omgeving is dat je daarnaar moet kijken", oppert de Nederlandse ex-renner. Uiteindelijk moesten ze niet vrezen om op straat terecht te komen, Lefevere zou indien nodig zelfs bezig geweest zijn met een opvangploeg. "Patrick Lefevere heeft laten zien dat hij er wel voor zijn personeel is."

© photonews

"Maar ook hij geeft zelf aan: ik word ouder", gaat Traksel verder. "Als personeel ga ik toch een klein beetje rondkijken."