Lotte Kopecky of Demi Vollering? "Zij was onbetwistbaar dé renster van het seizoen"

Lotte Kopecky en Demi Vollering beleefden allebei een fantastisch seizoen met straffe zeges. Maar wie was nu de beste?

Lotte Kopecky beleefde een absoluut topseizoen met de Omloop Het Nieuwsblad, de Ronde van Vlaanderen, twee Belgische titels op de weg, een ritzege, de groene trui en de tweede plek in de Tour en als kers op de taart de wereldtitel op de weg.

Haar Nederlandse ploeggenote Demi Vollering schreef dan weer de Strade Bianche, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, het NK en de Tour bij op haar palmares. Ze is ook de zegekoninging van 2023 met 17 zeges, Kopecky heeft er 14.

Kopecky of Vollering?

Maar wie was nu de beste van de twee in 2023? Voor analiste Marijn de Vries is het duidelijk. "Vollering kende een fantastisch seizoen, maar Kopecky was onbetwistbaar dé renster van het seizoen", zegt ze bij Sporza Daily.

"Ik heb het hele jaar mijn ogen uitgekeken naar haar prestaties, terwijl ze zoveel op haar bord had in haar privéleven (een relatiebreuk en zelfmoord van haar broer, nvdr.). Hoe ze daarmee omging, heb ik nog niet vaak gezien bij een atleet", zegt De Vries nog.