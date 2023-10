Chrono des Nations: Komt grootste bedreiging voor Evenepoel uit eigen land?

Zondag wordt de Chrono des Nations gereden. Een tijdrit voor echte hardrijders in de Pays de la Loire.

Zondag krijgen de mannen in de Chrono des Nations 45,2 kilometer voor de kiezen, een parcours met nauwelijks hoogtemeters.

Wereldkampioen Remco Evenepoel is de topfavoriet voor de zege, al is het uitkijken hoe goed onze landgenoot hersteld is van zijn valpartij in de Ronde van Lombardije.

Eén ding lijkt alvast goed te zitten. Het weerbericht belooft 16 graden, zonder regen. Ideale omstandigheden dus om een toptijd neer te zetten.

De concurrentie voor Evenepoel zou wel eens bij de youngsters kunnen zitten. Zo komt de 19-jarige Joshua Tarling, derde op het WK tijdrijden in Glasgow, aan de start.

Maar de grootste bedreiging zou ook wel eens uit eigen land kunnen komen. Het is uitkijken wat Alec Segaert kan laten zien. De renner van Lotto Dstny werd Europees kampioen bij de beloften en tweede op het Belgisch kampioenschap, na Wout van Aert.

Ook Stefan Bissegger zou wel eens een gevaarlijke klant kunnen zijn, al was zijn WK met een zestiende stek wel een stevige teleurstelling.