QuickStep-legende Zdenek Stybar komt met minder leuk nieuws op de proppen

Dit had hij zelf helemaal niet verwacht, maar toch lijkt het waarheid te zullen worden. De carrière van Zdenek Stybar als wegwielrenner zit er zo goed als op.

Zdenek Stybar is momenteel aan het koersen in de Ronde van Guangxi. Het was helemaal niet de bedoeling, maar de Tsjech kan niet anders: “Dit is wellicht mijn laatste race”, vertelt hij aan CyclingNews.

“Het is niet gemakkelijk om je carrière in China te beëindigen, ver weg van je familie. Maar aan de andere kant probeer ik er niet te veel over na te denken. Ik race hier gewoon en ik doe wat ik moet doen. Ik zou deze winter nog wel wat veldritten willen rijden, maar op de weg denk ik dat dat het wel is.”

Na elf jaar QuickStep verkaste Stybar vorig jaar naar Team BikeExchange-Jayco. Bij Jayco-Alula is er voor 2024 geen plaats meer, door de komst van Caleb Ewan. En dus moet hij conclusies trekken over zijn carrière.

Ook de fusieverhalen tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma hielpen hem niet echt in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg. “Gezien de situatie van de afgelopen weken met zoveel onzekerheid over teams, denk ik dat dit waarschijnlijk mijn laatste race is. Natuurlijk was mijn manager nog steeds met teams aan het praten, maar na al die operaties, na mijn prestaties en mijn leeftijd is niemand echt geïnteresseerd.”