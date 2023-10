Toon Aerts dropt nieuw bommetje over schorsing: "Google zijn naam maar eens"

Toon Aerts begint aan zijn laatste maanden van zijn schorsing. Hij zou op 17 februari opnieuw koersen.

Toon Aerts zit al anderhalf jaar aan de kant na een positieve dopingplas. De laatste maanden van zijn schorsing gaan in, op 17 februari zou hij in Sint-Niklaas zijn wederoptreden maken.

In de hele dopingzaak zitten enkele zeer opvallende dingen, maar als Aerts er zelf iets moet uitpikken dan is het wel de Zwitserse professor Martial Saugy die de bewijsvoering voor de UCI verzorgt. “Google zijn naam maar eens”, zegt Aerts in Het Nieuwsblad.

“Hij is de man die (in de nasleep van de Winterspelen in het Russische Sotchi, red.) alle stalen van Russische atleten heeft doen verdwijnen. Hij zou ook de man geweest zijn die Armstrong vertelde hoe hij een positieve test kon vermijden. Zo iemand moet dan mee beslissen over het feit of ik al dan niet bewust doping heb genomen.”

De boosheid is nog altijd ontzettend groot bij Aerts. “Die middenvinger van mij naar de UCI, dat is niet de persoon die jullie kennen. Die middenvinger, die hebben ze in mij naar bovengehaald. Stel dat ik ooit opnieuw op een WK-podium eindig en ik moet iemand van de UCI de hand schudden, dan weet ik niet of me dat zal lukken.”